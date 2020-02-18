Суд в Вене разрешил экстрадировать в Россию экс-чиновника Мазо

Вена, 18 февраля. Суд разрешил экстрадицию в Россию экс-директора департамента управления имуществом министерства культуры Бориса Мазо. Решение принял высший земельный суд Вены.

Ранее судебные органы отклонили апелляцию экс-чиновника и оставили в силе решение предыдущей инстанции об экстрадиции. Мазо могут передать российским властям, но его адвокат заявил, что будет повторно оспаривать решение о передаче своего подзащитного, передают РИА Новости.

Напомним, что Борис Мазо является фигурантом нескольких громких дел, связанных с масштабными хищениями в Минкультуры РФ. Согласно материалам, Мазо был причастен к хищению 100 миллионов, но ему удалось избежать длительного срока, он вышел на волю после оглашения приговора. Вскоре чиновник стал фигурантом второго дела о хищении 450 миллионов рублей, но на момент расследования его уже не было в стране. Суд выдал санкцию на заочный арест.