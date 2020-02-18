В России начнут индексировать пенсии опекунов

Москва, 18 февраля. Госдума приняла в первом чтении проект, восстанавливающий индексацию пенсий для опекунов и попечителей. Авторами инициативы выступили депутаты во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно документу, соответствующие категории граждан не будут относиться к застрахованным лицам, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование, то есть — приравниваться к работающим.

«Законопроектом, который был разработан по поручению президента России Владимира Путина, мы с 1 июля этого года устанавливаем индексацию пенсий для пенсионеров, которые являются опекунами детей и получают за это выплаты из региональных бюджетов», — сказал журналистам Володин.

По его словам, речь идет об индексации пенсий почти 30 тысяч граждан.

«Это бабушки и дедушки, которые стали опекунами своих внуков в связи с потерей ими родителей, другие граждане, взявшие ответственность за судьбу детей», — указал председатель Госдумы.

В беседе с агентством принятое решение прокомментировал депутат Сергей Вострецов.

«Конечно, ни одна приемная семья не воспринимает выплаты со стороны государства, как зарплату. Они исполняют свой родительский долг — воспитывают детей, заботятся о них, обеспечивают всем необходимым», — заявил член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Это не просто вопрос об индексации пенсий, а о восстановлении социальной справедливости, отметил депутат.

«Ситуация, конечно, должна быть пересмотрена. Эти люди выполняют важнейшую морально-нравственную функцию, и никак не заслуживают того, чтобы их права, в том числе и на индексацию пенсии, были ущемлены», — добавил парламентарий.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 июля 2020 года.