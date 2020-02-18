Кремль не располагает деталями столкновения между ЛНР и ВСУ в Донбассе

Москва, 18 февраля. В Кремле не располагают деталями столкновения между ЛНР и ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил журналистам на брифинге во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы действительно видели информацию о том, что сегодня рано утром имело место столкновение на границе между ЛНР и украинскими вооруженными силами. Мы не располагаем деталями этого столкновения», — сказал Песков.

Он обратил внимание на то, что Москва не в курсе, что могло спровоцировать это столкновение. По словам пресс-секретаря, российская сторона рассчитывает, что в самое ближайшее время удастся узнать подробности произошедшего.

«Мы читали сообщения о том, что имеют место жертвы с двух сторон, в связи с чем выражаем сочувствие», — резюмировал он.

Напомним, что ранее во вторник украинские СМИ сообщили о том, что военные ЛНР якобы начали наступление, во время которого погибли двое украинских солдат. Луганск эти сообщения опровергает. Как заявили в Народной милиции республики, во вторник утром группа украинских диверсантов пыталась проникнуть в Голубовское, однако подорвалась на минном поле. ВСУ устроили обстрел по территории ЛНР, чтобы провести эвакуацию погибших и раненых.