Песков заявил, что неприкосновенность экс-президентов могут вынести на голосование

Москва, 18 февраля. Кремль пока не может воспроизводить позицию по поводу того или иного предложения по поправкам в конституцию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Журналисты уточнили, что рабочая группа по изменениям в конституцию рассматривает возможность введения неприкосновенности для бывших президентов. Представители СМИ поинтересовались, что думают об этой инициативе в Кремле.

«Мы пока не будем воспроизводить позицию в отношении того или иного предложения. Рабочая группа аккумулирует предложения. До того, как список не конкретизирован, вряд ли стоит нам какую-то позицию формулировать», — подчеркнул пресс-секретарь.

Журналисты спросили представителя Кремля, нужна ли российскому лидеру Владимиру Путина конституционная неприкосновенность.

«Это вопрос для обсуждения в рамках рабочей группы, если это будет вынесено на второе чтение, то дальше это может быть одним из пунктов, по которому будет организовано голосование», — уточнил Песков.

Ранее сопредседатель рабочей комиссии по подготовке поправок в конституцию Павел Крашенинников рассказал, что также министрам могут запретить иметь счета в зарубежных финансово-кредитных учреждениях.

Напомним, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, когда прояснится процедура голосования по поправкам к конституции.

С инициативой внести поправки в Конституцию РФ российский лидер Владимир Путин выступил во время традиционного послания Федеральному собранию. Поправки предусматривают расширение полномочий Госдумы, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, сокращение числа президентских сроков, приоритет конституции над международными соглашениями.