Суд Гааги обязал РФ выплатить бывшим акционерам ЮКОСа 50 млрд долларов

Гаага, 18 февраля. Апелляционный суд Гааги удовлетворил иск бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС и обязал Россию выплатить им 50 млрд долларов. Таким образом Апелляционный суд отменил решение Окружного суда Гааги, который снял с РФ обязательства перед владельцами ЮКОСа.

В 2014 году Третейский суд Гааги обязал Москву выплатить экс-акционерам некогда крупнейшей российской нефтяной компании 50 млрд долларов. Однако в 2016 году Окружной суд отменил данное решение, поскольку счел, что данное дело не находится в компетенции Гаагского арбитража.

Напомним, что речь идет о так называемом «деле ЮКОСа», которое началось еще в 2003 году. Итогом расследования стал штраф ЮКОСа на 300 млрд рублей за уклонение от налогов, что привело к банкротству и ликвидации компании.

Отметим, что бывший глава компании Михаил Ходорковский и бывший член правления Платон Лебедев, которые получили реальные тюремные сроки, направили жалобы в ЕСПЧ на российское судопроизводство, однако они были отклонены.