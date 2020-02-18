Киркоров показал свой VIP-вагон

Челябинск, 18 февраля. Российский эстрадный исполнитель Филипп Киркоров в рамках тура дал концерт в Челябинске. В южноуральском городе певец отметился пафосной поездкой на роскошном Maybach.

Местные жители заметили звезду на улицах города. Сразу по приезду в Челябинск Киркоров сел в автомобиль премиум-класса и направился в театр оперы и балета имени Глинки, где должен был состояться концерт короля эстрады.

После выступления Киркоров тепло попрощался с городом. По словам певца, именно в Челябинске он стал когда-то обретать популярность.

«Ну вот, Челябинск. Спасибо большое за гостеприимство. Нас ждёт поезд, мы говорим Челябинску до свидания», — поблагодарил город артист.

На прощание Киркоров показал местным журналистам свой VIP-вагон, который уже демонстрировал ранее. Следующий концерт исполнителя состоится в Тюмени.

Напомним, недавно Киркоров выпустил скандальный клип на композицию «Романы». Действие ролика разворачивается вокруг католического священника, которого пытается соблазнить искусительница, а монашки в эпатажных нарядах пытаются помешать этому. Главные роли в клипе сыграли сам Киркоров и актриса Екатерина Варнава.

В Сети неоднозначно отреагировали на свежий творческий посыл артиста, а один из зрителей даже направил жалобу на клип в Следственный комитет, передавало Федеральное агентство новостей.