Актриса Disney умерла в возрасте 15 лет

Вашингтон, 18 февраля. Пятнадцатилетняя актриса из Уганды Никита Валигва (Nikita Waligwa) скончалась после продолжительной борьбы с онкологией. Об этом сообщает во вторник ABC News.

Три года назад медики диагностировали у юной артистки рак мозга. Через 12 месяцев лечения наступила ремиссия, но затем у Валигвы образовалась еще одна опухоль, которая и привела к трагедии, пишет «Культуромания».

Как напоминают «Дни.ру», Никита Валигва получила известность благодаря спортивной драме американской студии Disney «Королева из Катве», в которой речь идет о легендарной шахматистке из Уганды Фионе Мутези.