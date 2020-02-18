Портал госуслуг и биометрию планируют использовать для продажи алкоголя в Сети

Москва, 18 февраля. Ассоциация компаний интернет-торговли предложила задействовать портал госуслуг и Единую биометрическую систему в механизме онлайн-продаж алкоголя.

По данным газеты «Известия», Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направила соответствующие обращения премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и профильным ведомствам.

Согласно инициативе АКИТ, при онлайн-заказе алкогольных напитков пользователю будет предложено пройти идентификацию с помощью портала госуслуг, логин и пароль которого связан с Единой биометрической системой (ЕБС). Затем для подтверждения личности и возраста покупателю будет необходимо на камеру произнести пять цифр, которые появятся на экране.

«Такой подход позволит детально изучить потенциальные риски, создаст практическую базу для разработки подзаконных нормативных актов, а также даст возможность выстроить бизнес-процессы компаний в полном соответствии с будущим законодательством», — говорится в обращении.

Доставку таких онлайн-заказов будут осуществлять курьерские службы и «Почта России».

Стоит отметить, что в настоящее время правительство работает над проектом закона о продаже спиртных напитков в Сети. Данную инициативу уже поддержали Минэкономразвития, Минпромторг и Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка. При этом Минздрав и Роспотребнадзор выступают против данной идеи.