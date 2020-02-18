Зеленский объяснил «провокацией» обострение в Донбассе

Киев, 18 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Луганскую Народную Республику в провокации и попытке срыва мирного процесса после обострения ситуации в Донбассе.

«Это не просто циничная провокация, целью которой является нажать на дебальцевскую рану, которая никогда не заживет полностью. Это попытка сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неустанными шагами», — пишет глава государства в Telegram.

Зеленский добавил, что курс Украины на прекращение войны остается неизменным, однако Киев готов дать отпор «любым проявлениям агрессии». Как сообщает телеканал RT, украинский президент уже созвал внеочередное заседание СНБО, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

Напомним, что ранее украинские СМИ сообщили о том, что Вооруженные силы ЛНР якобы начали наступление, в ходе которого погибли два украинских военнослужащих. Луганск эту информацию опровергает. Как сообщили в Народной милиции ЛНР, во вторник утром группа украинских диверсантов пыталась проникнуть в населенный пункт Голубовское, однако подорвалась на минном поле. Украинские силовики устроили обстрел ЛНР, чтобы прикрыть эвакуацию погибших и раненых. Огонь велся из запрещенных Минскими соглашениями минометов и артиллерийских орудий.

Отметим, что Киев заявляет о своей приверженности Минским соглашениям, однако с 2015 года, когда был принят «Минск-2», не выполнил ни одного пункта из взятых на себя обязательств. Украинская сторона также игнорирует подписанную Киевом «формулу Штайнмайера», которая является упрощенной версией Минских соглашений.