Госдума отменила штрафы за использование нацистской символики без признаков пропаганды

Москва, 18 февраля. Госдума приняла закон об исключении административной ответственности за использование нацистской символики. Авторами инициативы выступили депутаты, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно документу, речь идет о случаях, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки ее пропаганды или оправдания. На них теперь не будут распространяться положения КоАП РФ, предусматривающие наказание в виде штрафов до 50 тысяч рублей или административного ареста до 15 суток.

«Это своевременное решение, которое приходится на 75-летие Победы. Все, кто захочет рассказать историю своей семьи в соцсетях, поделиться там старыми фотографиями, смогут это сделать без каких-либо опасений», — сказал ФАН депутат Сергей Вострецов.

По его словам, отмена ответственности в данном случае также выступает в качестве одного из способов сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне.

«В последнее время мы часто сталкиваемся с попытками переврать историю Великой Отечественной войны. Если у каждого человека будет возможность поделиться своей правдой с другими, опубликовать данные, продемонстрировать кадры из старых документальных фильмов, то все встанет на круги своя. Никто не сможет украсть нашу Победу», — добавил парламентарий.

Он также обратил внимание, что данная проблема требует системного подхода, и ряд инициатив уже были озвучены, в том числе главой государства Владимиром Путиным.

«Мы со своей стороны готовы к активной работе по защите исторической памяти о ВОВ», — указал депутат.

Ранее значимость принятых данных мер подчеркивала один из авторов документа Елена Ямпольская. По ее словам, этим законом устраняется «момент абсурда, который очень раздражал общество». Кроме того, люди смогут еще активнее чтить память своих предков, защищавших Родину.