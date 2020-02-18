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Оззи Осборн отменил выступления в США из-за тяжелой болезни

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Оззи Осборн отменил выступления в США из-за тяжелой болезни

Лондон, 18 февраля. Британский рок-музыкант, бывший фронтмен группы Black Sabbath Оззи Осборн отменил часть своего турне No More Tours II («Никаких больше туров II»), которая должна была пройти на территории США, из-за болезни Паркинсона. Об этом говорится в заявлении исполнителя.

Осборн объяснил, что не сможет начать турне по Соединенным Штатам в мае, как было запланировано, поскольку направится в Швейцарию на лечение.  

«К сожалению, я не смогу оказаться в Швейцарии раньше апреля, а лечение занимает до двух месяцев. Мне не хочется отменять концерты в последний момент», — сказал он.

Турне по США должно было стартовать 27 мая концертом в Атланте. Всего исполнитель хотел дать 17 концертов в США.

В январе 2020 года Оззи Осборн впервые рассказал о борьбе с болезнью Паркинсона. По словам Осборна, для него это стало самым настоящим испытанием. Британский рок-музыканта заметил, что заболевание не является смертным приговором, однако оно стало для него самым настоящим испытанием, которое негативно сказывается на нервной системе.

Оззи Осборн отменил выступления в США из-за тяжелой болезни

Болезнь Паркинсона представляет собой медленно развивающееся заболевание центральной нервной системы. Оно характеризуется замедленностью движений, дрожанием и нарушением рефлексов. В основе болезни лежит поражение нервных клеток ствола головного мозга. Люди начинают страдать от этого заболевания в среднем с 57 лет.

Ранее ученые из США изучили ДНК рок-музыканта Оззи Осборна и обнаружили генетическую мутацию. По мнению исследователей, именно это позволило Осборну много лет без особых последствий употреблять наркотики и алкоголь, пишет The New York Post.

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Источник: заявление Оззи Осборна
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