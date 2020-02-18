Оззи Осборн отменил выступления в США из-за тяжелой болезни

Лондон, 18 февраля. Британский рок-музыкант, бывший фронтмен группы Black Sabbath Оззи Осборн отменил часть своего турне No More Tours II («Никаких больше туров II»), которая должна была пройти на территории США, из-за болезни Паркинсона. Об этом говорится в заявлении исполнителя.

Осборн объяснил, что не сможет начать турне по Соединенным Штатам в мае, как было запланировано, поскольку направится в Швейцарию на лечение.

«К сожалению, я не смогу оказаться в Швейцарии раньше апреля, а лечение занимает до двух месяцев. Мне не хочется отменять концерты в последний момент», — сказал он.

Турне по США должно было стартовать 27 мая концертом в Атланте. Всего исполнитель хотел дать 17 концертов в США.

В январе 2020 года Оззи Осборн впервые рассказал о борьбе с болезнью Паркинсона. По словам Осборна, для него это стало самым настоящим испытанием. Британский рок-музыканта заметил, что заболевание не является смертным приговором, однако оно стало для него самым настоящим испытанием, которое негативно сказывается на нервной системе.

Болезнь Паркинсона представляет собой медленно развивающееся заболевание центральной нервной системы. Оно характеризуется замедленностью движений, дрожанием и нарушением рефлексов. В основе болезни лежит поражение нервных клеток ствола головного мозга. Люди начинают страдать от этого заболевания в среднем с 57 лет.

Ранее ученые из США изучили ДНК рок-музыканта Оззи Осборна и обнаружили генетическую мутацию. По мнению исследователей, именно это позволило Осборну много лет без особых последствий употреблять наркотики и алкоголь, пишет The New York Post.