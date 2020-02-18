Ургант-старший сыграет депутата в новом фильме «Брат-3»

Москва, 18 февраля. Советский и российский актер Андрей Ургант снимется в фильме «Брат-3». Об этом сообщил режиссер картины Стас Барецкий.

Отец известного российского телеведущего Ивана Урганта сыграет роль депутата в будущей картине. Барецкий предложил Урганту-старшему сняться в кино во время эфира программы «Главный Ургант», ведущим которой является артист.

Продюсер и PR-директор картины Вадим Горжанкин сообщил, что в марте состоится кастинг в Москве и Санкт-Петербурге для всех желающих сыграть в фильме.

Отмечается, что картина «Брат-3» будет независимым проектом, который не получит бюджетного финансирования. Создатели активно работают над поиском спонсоров.

«Ресторан, гостиница, алкогольный бренд, гаджет или автомобиль — мы открыты для сотрудничества практически с любым, кто изъявит желание», — сказал Горжанкин.

Премьерный показ фильма запланирован на 1 октября 2020 года. По словам создателей ленты, свое согласие на участие в съемках дали голливудские актеры Микки Рурк и Дженнифер Энистон.