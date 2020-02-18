Располневшую Бритни Спирс с травмированной ногой заметили на улицах Лос-Анджелеса

Лос-Анджелес, 18 февраля. Популярная американская певица Бритни Спирс попала в объективы фотокамер на улицах Лос-Анджелеса с травмированной ногой.

Папарацци заметили певицу в красном топе, белых шортах и медицинском ботинке. Скорее всего, американская исполнительница получила несерьезную травму, так как она направлялась в студию загара.

Britney Spears off meds in 2018 before her father put her in a clinic against her will vs. Britney Spears now that California justice failed to do the right thing and dissolve her conservatorship #FreeBritney pic.twitter.com/fHdqhJxBQM — Lola (@skinnykneedle) February 14, 2020

Спирс часто публикует в своих профилях в социальных сетях снимки со своим возлюбленным Сэмом Асгари — бодибилдером и моделью. Они предпочитают активный отдых. К примеру, пара иногда радует поклонников снимками с конных прогулок. Бритни без ума от своего возлюбленного и называет его принцем и Южной звездой. Можно предположить, что певица травмировалась как раз именно во время прогулки на лошадях.

Сама артистка пока не прокомментировала информацию о своей травмы и не рассказала, что же с ней случилось.

Многие пользователи Сети заметили, что Спирс растолстела. Некоторые предположили, что причиной стал либо стресс, либо прием лекарственных препаратов.

«Я думаю, что она выглядела опухшей, это могло быть побочным эффектом от лекарств», — написал пользователь под ником Lola.

Бритни Спирс, которая в течение длительного времени боролась с наркозависимостью, сейчас встала на путь исправления. Она активно занимается спортом, много времени проводит с детьми и своим возлюбленным. Певица не забывает радовать фанатов фотографиями из спортзала и со своих концертов. Не так давно Спирс покорила поклонников танцем с игрушечной змеей. Поп-дива разместила в Instagram видео, на котором она танцует с игрушкой под песню певицы Билли Айлиш Bad Guy. За сутки запись посмотрели более трех миллионов человек.