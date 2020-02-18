Ургант сравнил появление Собчак на Первом канале с коронавирусом

Москва, 18 февраля. Российский телеведущий Иван Ургант не устает подкалывать свою коллегу Ксению Собчак. В новом выпуске «Вечернего Урганта» ведущий сравнил появление Собчак на Первом канале с коронавирусом.

Шоу скандальной журналистки «Док-Ток» не дает Урганту покоя. Проект получил спорную репутацию в Сети, однако рейтинги шоу оказались высокими.

В новом выпуске вечернего шоу Ургант не смог не пошутить про Собчак. Гостем «Вечернего Урганта» стала Елена Малышева. Шоумен решил обсудить с медиком распространение коронавируса. Он поинтересовался, как же бороться с напастью, которая атаковала целую страну.

«Самое главное — мыть руки и проветривать помещение. Вы же про коронавирус интересуетесь?» ― ответила Малышева.

«Нет, я про приход Собчак на Первый канал. Хотя это то же самое», ― пошутил Ургант.

Ранее зрители в социальных сетях раскритиковали программу «Док-Ток», премьера которой состоялась 10 февраля. Они рассчитывали увидеть новый формат, о котором говорили на Первом канале, однако никакой новизны не наблюдалось.

Журналист Арам Габрелянов, комментируя провал нового шоу Первого канала, заявил, что ошибка кроется в выборе ведущих. По его мнению, подобного рода программа требует искренних и сопереживающих ведущих, а Собчак и Гордон «плевать на переживания» героев и зрителей.