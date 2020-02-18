В Конституции РФ могут закрепить неприкосновенность бывших президентов

Москва, 18 февраля. Рабочая группа по подготовке идей и предложений о внесении поправок в Конституцию РФ предлагает закрепить в документе неприкосновенность президента, завершившего исполнение полномочий. Об этом заявил во вторник сопредседатель рабочей комиссии по подготовке поправок в конституцию Павел Крашенинников.

«Президент РФ, прекративший исполнение полномочий, обладает неприкосновенностью, это у нас есть. Также говорится, что гарантии другие могут быть предоставлены в соответствии с федеральным законом. Это тоже мы с вами обсуждали, и эта тоже поправка существует», — сказал он.

По словам Крашенинникова, главе правительства, а также министрам могут запретить иметь счета в зарубежных финансово-кредитных учреждениях, отмечал НСН.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, когда прояснится процедура голосования по поправкам к конституции.

Напомним, с инициативой внести поправки в Конституцию РФ российский лидер Владимир Путин выступил во время традиционного послания Федеральному собранию. Поправки предусматривают расширение полномочий Госдумы, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, сокращение числа президентских сроков и приоритет конституции над международными соглашениями.