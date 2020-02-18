Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для младшеклассников

Москва, 18 февраля. Госдума приняла закон о качественном и здоровом питании школьников. Авторами инициативы выступили депутаты во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным и председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ко второму чтению в документ была внесена поправка президента России Владимира Путина, которой предусматривается бесплатное обеспечение горячим питанием всех учащихся начальной школы. Источниками финансирования станут федеральный, региональный, а также местный бюджеты.

Как ранее пояснял журналистам Володин, предлагаемые меры направлены на укрепление здоровья детей.

«Это важная социальная инициатива, принятие которой позволит каждому школьнику младших классов, независимо от того, живет он в городе или селе, бесплатно обедать в школе», — отмечал председатель Госдумы.

В беседе с корреспондентом ФАН свою позицию озвучил и депутат Владимир Синяговский.

«Чрезвычайно важно, что с принятием пакета поправок в два федеральных закона — «Об образовании» и «О качестве и безопасности пищевых продуктов» — впервые в нашем законодательстве появляется такое понятие, как «здоровое питание», — рассказал депутат.

Он также обратил внимание, что в тех регионах, где уже созданы необходимые условия, норма о бесплатном питании вступит в силу с 1 сентября 2020 года.