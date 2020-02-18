Российские чиновники присоединились к акции в поддержку удерживаемых в Ливии социологов

Москва, 18 февраля. Общественные и политические деятели в России присоединяются к одиночным пикетам у здания посольства Ливии, представленного так называемым Правительством национального согласия (ПНС) в Москве. Член Политбюро ЦК, секретарь ЦК по международным связям Илья Клейменов в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН) рассказал о том, что побудило его присоединиться к акции с требованием освободить незаконно удерживаемых российских социологов Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

«Сегодня выражается справедливое возмущение общественности не только тут, в Москве, но и во всей России. Люди чести и совести возмущены, что в Ливии задержаны наши граждане, ученые, журналисты. Сегодня мы здесь выражаем свой протест и требуем власти Ливии, которые контролируют территорию, где творится такое беззаконие, наведения порядка. Хватит действовать по указке тех, кто пытается делать свои темные дела чужими руками!» — заявил Клейменов.

Собеседник ФАН призвал правительство Ливии проявить свою волю, навести законный порядок на своей территории и восстановить справедливость, вернув на родину людей, которые «содержатся в каком-то сомнительном учреждении, статус которого до конца не определен» (неофициальная ливийская тюрьма «Митига»).

«Здоровье и жизнь наших граждан, граждан РФ, безусловно, находятся в опасности. Мы, как патриоты, общественные и политические деятели, требуем восстановить порядок», — заключил член Политбюро ЦК.

Напомним, российских социологов похитили боевики бандформирования ПНС RADA в мае 2019 года и до сих пор не выдвинули обвинений. Известно, что Максим Шугалей и Самер Суэйфан содержатся в неофициальной ливийской тюрьме «Митига», известной своими пытками и бесчеловечным отношением тюремщиков к заключенным.

Президент ФЗНЦ Александр Малькевич инициировал пикеты у ливийского посольства в Москве в поддержку незаконно удерживаемых россиян.