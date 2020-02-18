Пермский врач объяснила причины отказа в помощи ВИЧ-инфицированному пациенту

Пермь, 18 февраля. Врач из поселка Ныроб Пермского края Татьяна Аксенова объяснила, почему она отказалась помогать пациенту с ВИЧ-инфекцией.

По ее словам, обратившийся в больницу мужчина является бывшим осужденным. В Ныробе не оказывают помощь данной категории лиц. Такими пациентами занимается фельдшер Чердыни, к которому Аксенова и направила пациента.

Она также отметила, что мужчина вел себя крайне нагло. Он с порога начал требовать лекарств, не предоставив при этом никаких документов о том, что он стоит на учете у врача.

«Он подошел и сказал: «Мне нужны лекарства». Достал пузырек, стал показывать, какие препараты принимает. Я говорю: у нас ВИЧ-инфицированных в Ныробе нет. Я тут давно живу и всех знаю. Оказалось, что он освободился несколько дней назад, но у меня нет полномочий оказывать таким лицам помощь», — рассказала терапевт порталу Ura.ru.

Аксенова также опровергла обвинения местных правозащитников в том, что она нарушила врачебную тайну. Медработник подчеркнула, что разговор проходил в ее личном кабинете, где никого, кроме врача и пациента, не было.

Ранее сообщалось, что пермский доктор отказалась принимать пациента с ВИЧ. Министр здравоохранения Прикамья Оксана Мелехова объявила о проведении служебной проверки. Проверку также инициировала прокуратура Чердынского района Пермского края.

Напомним, что аналогичный случай на прошлой неделе произошел в Уфе, где врачи отказались принимать вернувшегося из Китая пациента, у которого появились симптомы, указывающие на заражение коронавирусом. Врачи разговаривали с молодым человеком через дверь и потребовали, чтобы он покинул больницу через черный ход.