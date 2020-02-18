Ройзман похвалил в соцсетях палача Саакашвили

Москва, 18 февраля. Общественный деятель и экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман отметился очередным антироссийским выпадом. В социальных сетях борец с наркотиками опубликовал снимок, на котором помимо него изображены бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, идеолог сайта «Миротворец» Антон Геращенко и скандальный украинский журналист Дмитрий Гордон.

Наибольшее восхищение у Ройзмана вызвал бывший грузинский лидер, запомнившийся неоднозначными действиями на Украине. С ним экс-мэр сфотографировался отдельно и даже рассказал об «успехах» Саакашвили на посту президента, в том числе искоренении коррупции, передает Nation News.

Однако подписчики Ройзмана напомнили, чем на самом деле запомнился Саакашвили, а именно вероломным нападением на российских миротворцев в 2008 году.

«Ты в курсе, что стоишь с истеричкой, виновной в гибели российских миротворцев?», «Вы еще Гитлеру пожмите руку. У них там тоже коррупции не было!» — написали пользователи в комментариях.

Остальные спутники Ройзмана по снимку тоже не отличаются большой любовью к России. Например, Гордон известен своими откровенно русофобскими заявлениями, которые он озвучивает на украинском телевидении и размещает в Интернете. Геращенко же создал сайт, публикующий персональные данные, которые используют для устранения неугодных людей.

Таким образом, Ройзман откровенно показал, какой он видит свою Россию будущего, высказывая восхищение русофобами и людьми, ответственными за убийства.