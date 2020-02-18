Ройзман похвалил в соцсетях палача Саакашвили

Москва, 18 февраля. Общественный деятель и экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман отметился очередным антироссийским выпадом. В социальных сетях борец с наркотиками опубликовал снимок, на котором помимо него изображены бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, идеолог сайта «Миротворец» Антон Геращенко и скандальный украинский журналист Дмитрий Гордон.
Наибольшее восхищение у Ройзмана вызвал бывший грузинский лидер, запомнившийся неоднозначными действиями на Украине. С ним экс-мэр сфотографировался отдельно и даже рассказал об «успехах» Саакашвили на посту президента, в том числе искоренении коррупции, передает Nation News.
Однако подписчики Ройзмана напомнили, чем на самом деле запомнился Саакашвили, а именно вероломным нападением на российских миротворцев в 2008 году.
«Ты в курсе, что стоишь с истеричкой, виновной в гибели российских миротворцев?», «Вы еще Гитлеру пожмите руку. У них там тоже коррупции не было!» — написали пользователи в комментариях.
В 2012 году прилетел в Грузию. Таксист с гордостью говорит: «У нас полиция взяток не берёт!» Да, ладно, думаю, будешь мне тут сказки рассказывать - полиция, да взяток не берёт, смеяться некому! Едем дальше, таксист гордо показывает стеклянное здание райотдела: « Мишико придумал, чтоб все прозрачно было, смотри - всё насквозь видно!» Едем дальше, говорю: «А почему полиции нигде не видно?» Таксист говорит: «А зачем? Всё же нормально, а вот если авария или мы сломаемся - они мигом тут будут и помогут!» Обратил внимание, что нет надписей на русском, нет памятников Ленину, Дзержинскому и др, зато есть памятники Пушкину, Лермонтову и Грибоедову. Вечером сидим с могучими грузинами, выпиваем. Они так гордо, с достоинством говорят: «У нас в Грузии коррупции нет!» Я говорю: «Ну как так-то?!» А сам пытаюсь понять, в чём подвох. Они говорят: « Мишико всех старых уволил и набрал молодых и честных!...» - А где ж, говорю, он столько честных-то нашёл?! Они даже обиделись: «Послушай, нас четыре миллиона, неужели среди нас честных мало?» И вдруг я подумал, что нас-то сто сорок четыре миллиона.... Я много лет хотел повидать Михаила Саакашвили, сказать, что у него получилось и пожать ему руку. За спиной видна работа Ладо Гудиашвили. @saakashvilim @gordondmytro @alesiabatsman
Остальные спутники Ройзмана по снимку тоже не отличаются большой любовью к России. Например, Гордон известен своими откровенно русофобскими заявлениями, которые он озвучивает на украинском телевидении и размещает в Интернете. Геращенко же создал сайт, публикующий персональные данные, которые используют для устранения неугодных людей.
Таким образом, Ройзман откровенно показал, какой он видит свою Россию будущего, высказывая восхищение русофобами и людьми, ответственными за убийства.