Ройзман похвалил в соцсетях палача Саакашвили

В 2012 году прилетел в Грузию. Таксист с гордостью говорит: «У нас полиция взяток не берёт!» Да, ладно, думаю, будешь мне тут сказки рассказывать - полиция, да взяток не берёт, смеяться некому! Едем дальше, таксист гордо показывает стеклянное здание райотдела: « Мишико придумал, чтоб все прозрачно было, смотри - всё насквозь видно!» Едем дальше, говорю: «А почему полиции нигде не видно?» Таксист говорит: «А зачем? Всё же нормально, а вот если авария или мы сломаемся - они мигом тут будут и помогут!» Обратил внимание, что нет надписей на русском, нет памятников Ленину, Дзержинскому и др, зато есть памятники Пушкину, Лермонтову и Грибоедову. Вечером сидим с могучими грузинами, выпиваем. Они так гордо, с достоинством говорят: «У нас в Грузии коррупции нет!» Я говорю: «Ну как так-то?!» А сам пытаюсь понять, в чём подвох. Они говорят: « Мишико всех старых уволил и набрал молодых и честных!...» - А где ж, говорю, он столько честных-то нашёл?! Они даже обиделись: «Послушай, нас четыре миллиона, неужели среди нас честных мало?» И вдруг я подумал, что нас-то сто сорок четыре миллиона.... Я много лет хотел повидать Михаила Саакашвили, сказать, что у него получилось и пожать ему руку. За спиной видна работа Ладо Гудиашвили. @saakashvilim @gordondmytro @alesiabatsman

A post shared by Евгений Ройзман (@evgeniyroizman) on Feb 15, 2020 at 5:18am PST