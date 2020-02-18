ФАН объявляет номинантов на оперативный конкурс «Хорошие новости России»

Федеральное агентство новостей объявляет десять претендентов на победу в конкурсе актуальных публикаций «Хорошие новости России», итоги которого подводятся дважды в месяц, по вторникам. Читательское голосование за победителей будет проходить с 18 февраля до 23 часов 59 минут 24 февраля.

Оперативный конкурс «Хорошие новости России» проходит параллельно с одноименным большим конкурсом. К участию в малом конкурсе принимаются авторские информационно-аналитические материалы, освещающие позитивную повестку и опубликованные или вышедшие в эфир в региональных СМИ в период не более чем за две недели до объявления очередного читательского голосования. Номинанты на победу выбираются из заявок, которые приходят на почту goodrussia@riafan.ru с пометкой «на оперативный конкурс», а также из работ, отмеченных конкурсной комиссией.

Победителей конкурса, напомним, определят читатели, которые в течение недели будут голосовать за понравившиеся им материалы. Первое место получает автор материала, набравшего наибольшее количество голосов. Приз за него составляет 30 тысяч рублей, за второе место — 20 тысяч, за третье — 10 тысяч. Имена победителей этого конкурса будут озвучены во вторник, 25 февраля 2020 года. Следующий этап конкурса начнется 3 марта. За денежные призы в нем будут бороться материалы, вышедшие в свет в последние две недели февраля.

Итак, номинантами на малый конкурс «Хорошие новости России» на этот раз стали:

Арина Туманова, «Наши фермеры умеют удивлять», «Пресса 53» (Новгородская область);

Алия Саттарова, «Семья предпринимателей из Васильево построили для детей семейный центр», «Новости Зеленодольска»;

Наталья Рыбакова, «Смотрит фото со встреч клуба «Боевые подруги»: ветеран войны из Казани в 95 лет освоила интернет», «События» (Татарстан);

Ирина Волочковская, «Валентина Волочковская: сердце, полное любви», газета «Выборг»;

Анастасия Станишевская, Артем Ленц, «Подруги из Красноярска бросили работу в офисе и создают невероятные брошки ручной работы. Фоторепортаж», NGS24.ru, «Красноярск онлайн»;

Андрей Верещагин, «Легенда номер 20, или Как Третьяк на Затулинке побывал», газета «Честное слово» (Новосибирск);

Таисия Боршигова, «В Чечне запатентовали технологию изготовления полезного лимонада с экстрактом папоротника», ТАСС, Чечня;

Анна Дарган, «В Ставрополе стартовал социальный проект о людях с инвалидностью, любви и искусстве», РИА «Регион online»;

Юлия Стецкая, «По следам подвига «зеленых фуражек» из Мурманска до Поклонной горы», ИА «Nord-News.ru»;

Надежда Уварова, «Мои глаза и уши». Кот Леха спас хозяйку на пожаре в Челябинске», «Аргументы и Факты в Челябинске».

Голосуйте за материал, который, по вашему мнению, достоин победы в конкурсе актуальных публикаций «Хорошие новости России». Форма для голосования — ниже под этой статьей.