Visa разрешит снимать наличные на кассах аптек и заправок в России

Москва, 18 февраля. Международная платежная система Visa работает над расширением услуги по снятию наличных на кассах торгово-сервисных предприятий. Об этом рассказали в пресс-службе Visa.

Как уточнили в организации, платежная система планирует подключить к этому сервису аптеки и заправки. Отмечается, что пилотный проект по снятию наличных на кассах российских магазинов Visa запустила в апреле 2019 года. Стоит заметить, что воспользоваться этой услугой можно при проведении расчета не только картой, но и смартфоном. Сегодня подобный сервис по снятию наличных с карт Visa на кассах магазинов работает в Великобритании, Соединенных Штатах, Словакии, Чехии, Мексике, Польше и других странах.

Как пишет РИА Новости, для того, чтобы снять наличные, нужно совершить покупку и оплатить товар. Достаточно подтвердить операцию отпечатком пальца или введением кода-пароля.

Ранее стало известно, что в РФ может появиться функция оплаты проезда в общественном транспорте по QR-коду.

QR-код с получателем платежа и стоимостью проезда будет отображаться на терминалах в общественном транспорте. Пассажиры смогут при помощи камеры смартфона отсканировать код и подтвердить оплату через онлайн-банк.

Подчеркивается, что в Петербурге может использоваться статический и динамический QR-коды. Первый печатается на бумаге и размещается на видном месте в транспорте. Он будет содержать необходимые реквизиты для оплаты проезда. Динамический QR-код будет отображаться на устройстве и работать только через Интернет.

Также рассматривается возможность бесконтактной оплаты с помощью NFC-метки (для оплаты требуется приложить телефон к терминалу).