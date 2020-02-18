В Госдуме предложили Афганистану подвести итоги 20-летнего сотрудничества с США

Москва, 18 февраля. Афганистан мог бы подвести итоги 20-летнего сотрудничества с США. Такое мнение озвучил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с председателем нижней палаты Национальной ассамблеи Афганистана Миром Рахманом Рахмани, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«На будущий год у вас круглая дата — 20 лет с того момента, как США присутствуют на территории Афганистана. Поэтому есть возможность подвести итоги этого присутствия — насколько сократилось количество нарколабораторий, какое количество предприятий размещено на территории Афганистана, насколько увеличилось количество объектов здравоохранения, какие образовательные проекты реализуются», — сказал Володин.

В этой связи спикер Госдумы обратил внимание, что российская сторона не может не высказывать свои опасения в связи с тем, то «за эти прошедшие почти 20 лет количество нарколабораторий увеличилось почти в 200 раз».

По словам Володина, подведение итогов присутствия США в Афганистане вызывает интерес для России, «потому что этот опыт сотрудничества также важно изучить для того, чтобы на этом примере дальше планировать свои шаги».

«Насколько мне известно, объем средств, которые Соединенные Штаты Америки затрачивают на свое военное присутствие в Афганистане, составляет порядка 38 млрд долларов. Хотелось бы понять: из этих огромных средств, которые сопоставимы, в принципе, с теми ресурсами, которые наша страна затрачивает на все вооружение и поддержание обороноспособности, сколько выделяется на решение вопросов в гуманитарной сфере, на социальные вопросы, вопросы здравоохранения, образования — развития той страны, за безопасность и мир в которой США взяли на себя ответственность», — заключил Володин.

Отметим, в 2019 году спикер Госдумы Вячеслав Володин дважды встречался с председателем нижней палаты Национальной ассамблеи Афганистана Миром Рахманом Рахмани: 23 сентября на полях IV совещания спикеров парламентов стран Евразии в Нур-Султане и 12 октября в рамках третьей конференции спикеров парламентов Афганистана, Ирана, Китая, Пакистана, России и Турции по противодействию терроризму и межрегиональному взаимодействию в Стамбуле.