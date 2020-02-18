Депутат Пахомов назвал последствия запрета на отключение услуг ЖКХ должникам

Госдума планирует рассмотреть поправки в 157-ю статью Жилищного кодекса РФ, согласно которым могут запретить отключение услуг ЖКХ за долги. Депутат Госдумы Сергей Пахомов считает, что данная инициатива вряд ли принесет пользу, так как отключение жильцов домов от услуг ЖКХ показало свою эффективность в борьбе с этой проблемой.

На данный момент правовое управление нижней палаты парламента положительно оценило законопроект, инициатором которого является депутат Алексей Куринный. Им предлагается закрепить в законе случаи запрета отключения в многоквартирных домах горячего и холодного водоснабжения, а также отопления за неуплату долгов по этим услугам. По словам Куринного, причиной его инициативы послужили заявления граждан, квартиры которых заливает водой из-за недобросовестных соседей, не плативших за коммунальные услуги.

«После перекрытий канализация выливается в другие квартиры, все приводит к жуткой антисанитарии со всеми вытекающими последствиями», — указал депутат.

Первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов рассказал, что в России действительно существует серьезная проблема с должниками за услуги ЖКХ, но среди них есть различные категории граждан.

«В целом задолженность граждан за потребленные ресурсы составляет около 700 млрд рублей. Среди них есть те, кто попал в сложную ситуацию, а также те, кому нужно помогать. При этом есть граждане, которые платят», — отметил он в беседе с Федеральным агентством новостей.

По словам парламентария, такой способ «наведения порядка» с долгами граждан, когда управляющие компании отключают их от услуг, показал свою эффективность.

«Если мы запретим такой способ взыскания [долгов], то должны будем предложить другой. Сегодня управляющие компании, к примеру, в Самарской области, с душой подходят к этой работе, используя публичные методы оглашения имен должников разными способами», — пояснил он.

Некоторые виды жилищно-коммунальных услуг запрещено отключать по закону, отметил собеседник ФАН.

«Отопление и так нельзя отключать в зимний период. Также у нас не практикуется отключение холодной и горячей воды. И, согласитесь, если у вас в квартире отключат холодную или горячую воду, как это может повлиять на соседей? Если говорить о канализации, то ситуаций, когда это принесло бы ущерб подъезду, я не встречал. В этом случае компания, которая такие ограничения вводит, будет отвечать за восстановление остального имущества», — выразил мнение Пахомов.

Таким образом, в России есть проблемы неоплаты услуг ЖКХ среди граждан, поддержки отдельных категорий семей, попавших в сложную ситуацию, а также легальные методы борьбы с должниками, перечислил депутат.

«Поэтому я не уверен, что этот законопроект принесет тот эффект, который заявлен», — добавил он.

Ранее депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на услуги ЖКХ для граждан, которые откажутся от получения бумажных квитанций и будут совершать оплату онлайн. Автор инициативы считает, что размер скидки для отказавшихся от бумажной версии квитанции можно определить после того, как будет принято соответствующее решение.