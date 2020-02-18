Влюбленный в Наталью Штурм олигарх подарил ей украшения с бриллиантами за 55 млн рублей

Москва, 18 февраля. Певица и писательница Наталья Штурм рассказала о дорогостоящем подарке от поклонника.

Не так давно 53-летняя исполнительница поделилась, что получила в подарок роскошные колье и серьги из бриллиантов и сапфиров стоимостью 55 миллионов рублей. Украшение певице подарил влюбленный в нее олигарх. Этой новостью Наталья Штурм поделилась со зрителями в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.

Metro решило вспомнить, какие презенты делали поклонники звездам российской и мировой эстрады и шоу-бизнеса. Балерина Анастасия Волочкова неоднократно рассказывала о дорогих подарках от поклонников. Так, в 2016 году она получила от фаната автомобиль Maybach. Соответствующий снимок танцовщица опубликовала в своем профиле в Instagram.

«На счастливых номерах наши с Ариадной инициалы», — заметила Волочкова.

Российский исполнитель Николай Басков получил в подарок от своей поклонницы, супруги американского ювелира Джейкоба Арабо, перчатку в виде металлической сетки со вставками из бриллиантов стоимостью 150 тысяч евро.

Дана Борисова также не столько давно в своем Instagram призналась, что купила телефон на деньги, которые прислал ей поклонник. Телеведущая уверяет, что ни разу не видела своего фаната, но он продолжает ей писать сообщения с признаниями в любви.

Французская певица Патрисия Каас получила в подарок от влюбленного поклонника квартиру в Москве, стоимость которой составляет свыше миллиона долларов. Имя обожателя не раскрыто до сих пор.

Российская исполнительница Ольга Бузова после расставания с футболистом Дмитрием Тарасовым была не обделена вниманием воздыхателей. Фанат преподнес певице браслет из розового золота, инкрустированный бриллиантами. Цена украшения варьируется от 3 до 6 млн рублей.