ВСУ сообщили о потерях на линии разграничения в Донбассе

Киев, 18 февраля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли потери в бою на линии разграничения в Донбассе. Об этом говорится в сообщении так называемой Операции объединенных сил (ООС), опубликованном в социальной сети Facebook.

«К сожалению, украинские защитники понесли потери», — следует из сообщения.

Ранее во вторник власти Луганской Народной Республики (ЛНР) рассказали об очередном обострении ситуации на линии разграничения в Донбассе, которое повлекло гибель двух солдат ВСУ.

Как отметили в военном ведомстве ЛНР, 18 февраля украинские диверсанты выдвинулись в сторону поселка Голубовское, но подорвались на минном поле. В итоге двое киевских военных погибли, трое пострадали. Для эвакуации убитых и пострадавших командование ВСУ осуществило артиллерийский обстрел по территории ЛНР. Силам ПВО ЛНР удалось сбить украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который направлял огонь артиллерии.

Напомним, гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ киевские власти начали военную кампанию против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной подгруппы, но Киев постоянно нарушает минские договоренности.