Террористы ПНС Ливии нарушают перемирие, атакуя силы ЛНА

Ливия, 18 февраля. Террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии атакуют Ливийскую национальную армию (ЛНА) на нескольких направлениях вопреки режиму прекращения огня, достигнутому благодаря инициативе со стороны Москвы.

В официальном аккаунте антитеррористической операции ЛНА «Аль-Карама» в Facebook пресс-служба информирует об атаке со стороны ПНС Ливии на направлении Ар-Раваджих. В сообщении также упоминалось о захвате пленного сирийского боевика-снайпера после отражения наступления ПНС.

Кроме того, на юге Триполи в направлении Машруа солдаты батальона Тарик ибн Зияд, подконтрольного ЛНА, сбили беспилотник, принадлежащий 301-му батальону ПНС «Ополчение Мисураты». Об этом сообщил пользователь Facebook Ахмад Фахим.

Напомним, в рамках переговоров главаря ПНС Ливии Файеза Сарраджа и фельдмаршала ЛНА Халифы Хафтара по инициативе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и российского лидера Владимира Путина был заключен договор о перемирии между противоборствующими сторонами. Тем не менее это не помешало правительству Сарраджа продолжить сотрудничество с Турцией в обход оружейного эмбарго ООН. Несмотря на достигнутые договоренности, поставки оружия и боевиков из сирийского Идлиба в Триполи не прекратились.

ЛНА неоднократно сообщала о провокациях со стороны ПНС Ливии, направленных на срыв перемирия.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) публиковало признание ПНС Ливии в вербовке террористов из Сирии.