Луганск, 18 февраля. Власти Луганской Народной Республики прокомментировали очередное обострение ситуации на линии разграничения в Донбассе, которое повлекло гибель двух украинских силовиков.

Как пояснили в Народной милиции ЛНР, во вторник утром украинская диверсионная группа выдвинулась в сторону населенного пункта Голубовское, однако подорвалась на минном поле, в результате чего двое украинских военнослужащих погибли, трое получили ранения. Для эвакуации убитых и раненых ВСУ осуществили массированный артиллерийский обстрел по позициям ЛНР. Огонь велся из минометов и артиллерийских орудий по населенным пунктам Голубовское, Сокольники, Донецкий и Смелое. В результате были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Сообщается также, что силам ПВО ЛНР удалось сбить украинский беспилотник, который корректировал огонь артиллерии.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в разговоре с Федеральным агентством новостей воздержался от дополнительных комментариев, отметив, что вся информация есть в официальном заявлении.

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Марочко отметил, что украинские СМИ запустили фейк о «наступлении ЛНР», который не соответствует действительности. Он добавил, что в Сети появилось множество подтверждений того, что украинские силовики первыми открыли огонь.

Напомним, что гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. В 2015 году в Минске был принят комплекс мер по урегулированию конфликта, который должен был положить конец кровопролитию. В частности, Минские соглашения предусматривают предоставление Донбассу особого статуса, полное прекращение огня и проведение на неподконтрольных территориях местных выборов.

За полных пять лет украинская сторона не выполнила ни одного из перечисленных в документе пунктов. Формальным исключением может считаться принятый Верховной радой закон об особом статусе Донбасса, однако де-факто он так и не вступил в силу.