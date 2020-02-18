Адвокат назвал «провокацией» задержание гендиректора ОЭЗ «Титановая долина»

Екатеринбург, 18 февраля. Сотрудники ФСБ задержали гендиректора особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» Артемия Кызласова по подозрению в получении взятки. Об этом сообщил его адвокат Алексей Зорин.

Ранее о задержании Кызласова в Екатеринбурге рассказал источник, близкий к следствию.

«Вменяют 2,5 миллиона. Фактически в свертке находилось 30 тысяч, остальное - нарезанная бумага. На квалификацию по пленуму ВС это не влияет», — сообщил источник.

По данным СМИ, топ-менеджер подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Защитник Кызласова уже заявил, что задержание является провокацией. Все происходило в кафе бизнес-центра «Высоцкий», куда Кызласов прибыл по приглашению экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова.

«Во время разговора подрядчик стал говорить какие-то непонятные вещи. Артемий хотел уйти. Тот его стал останавливать», — пояснил Зорин.

Далее, по словам адвоката, в кафе появились силовики.

«Тут зашли сотрудники ФСБ его задерживать, и где-то в этот момент этот подрядчик куда-то на диван положил сверток», — заявил защитник.

ОЭЗ «Титановая долина» была создана в 2010 году правительством Свердловской области и АО «Особые экономические зоны». Ее объем запланированного бюджетного финансирования составляет 9,5 миллиарда рублей.