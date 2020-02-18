Путин во вторник встретится с главой фракции «Единая Россия» Неверовым

Москва, 18 февраля. Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится с руководителем фракции «Единая Россия» Сергеем Неверовым. Об этом заявил журналистам на брифинге во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
По словам Пескова, во вторник российский лидер работает в Ново-Огарево.
«Непубличные встречи. Из открытого — президент продолжит общение с руководителями парламентскими фракций. Будет встреча с Сергеем Неверовым. Во второй половине дня несколько телефонных разговоров», — рассказал пресс-секретарь главы государства.