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Путин во вторник встретится с главой фракции «Единая Россия» Неверовым

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Путин во вторник встретится с главой фракции «Единая Россия» Неверовым

Москва, 18 февраля. Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится с руководителем фракции «Единая Россия» Сергеем Неверовым. Об этом заявил журналистам на брифинге во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам Пескова, во вторник российский лидер работает в Ново-Огарево.

«Непубличные встречи. Из открытого — президент продолжит общение с руководителями парламентскими фракций. Будет встреча с Сергеем Неверовым. Во второй половине дня несколько телефонных разговоров», — рассказал пресс-секретарь главы государства.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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