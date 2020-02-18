Канада депортирует экс-члена «отряда смерти», причастного к убийству 200 детей в годы ВОВ

Оттава, 18 февраля. Канадские власти начали процесс депортации 96-летнего бывшего переводчика Гельмута Оберлендера, причастного к убийству более 200 воспитанников детского дома в Ейске в годы Великой Отечественной войны.

«Начался процесс по распоряжению о депортации, но он еще далеко не закончен», ― сообщил адвокат Оберлендера в комментарии РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России запросил у Канады материалы уголовных дел в отношении Оберлендера. По данным следствия, Оберлендер служил переводчиком в зондеркоманде СС-10 «а». На вооружении подразделения были газовые камеры, оно причастно к целому ряду преступлений на Кубани в 1942–1943 годах, в том числе к убийству 212 сирот в Ейске.

Оберлендер не отрицает, что служил в «отрядах смерти». Он фигурирует в списке десяти наиболее разыскиваемых нацистских преступников, который составил неправительственный Центр Симона Визенталя. После войны Оберлендер бежал в Канаду и получил гражданство. Однако ранее канадские власти лишили его гражданства за попытку скрыть службу в зондеркоманде.

Адвокат Оберлендера назвал несправедливым лишение подзащитного гражданство Канады. Он отметил, что Оберлендер уже трижды выигрывал в суде по апелляции. Однако канадское правительство изменило закон, чтобы лишить его права на апелляцию.