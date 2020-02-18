Москва, 18 февраля. Три четверти россиян считают себя добрыми людьми, говорится в данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Результаты исследования были опубликованы на сайте ВЦИОМ во вторник, они приурочены ко Всемирному дню проявления доброты.

Как уточнили эксперты, добрыми считают себя 76% россиян. При этом на вопросы они отвечали с разной степенью уверенности.

«Чаще так считают женщины (82%), а также молодые люди 25–34 лет (82%) и респонденты среднего возраста 35–44 лет (81%)», — говорится в докладе организации.

Кроме того, россияне думают, что их окружают добрые люди. Такого мнения придерживаются 75% опрошенных. Почти две трети россиян (64%) говорят, что окружающие часто проявляют доброту по отношению к ним. При этом каждый десятый респондент (11%) скорее не считает себя добрым человеком, однозначно не смогли назвать себя добрыми 4%.

Опрос был проведен 15 февраля 2020 года. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Как уточнили специалисты, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Напомним, жители России считают лучшими соседями одиноких пенсионеров, матерей-одиночек и семьи с инвалидами. К такому выводу пришли аналитики по результатам опроса.

Лучшими соседями россияне назвали пожилых одиноких людей, семьи с инвалидами и матерей, которые в одиночку воспитывают ребенка. Большинство респондентов также согласны жить рядом с очень богатыми или бедными семьями, выходцами из Африки, Вьетнама и Китая. Дальше по списку оказались выходцы с Кавказа или из Средней Азии.

Негативно, как выяснилось, россияне относятся к соседям, которые являются членами религиозных сект, к гомосексуальным парам и неблагополучным семьям.