Сирия, 18 февраля. Взрыв у штаба курдских боевиков в Ракке. В Дейр-эз-Зоре неизвестные застрелили военнослужащего сирийской армии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: атаковали укрепления боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» на юге Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обменялись ударами с боевиками на юге Идлиба.

Армия Турции и союзные силы: в Идлибе у деревни Ариха возводят новый наблюдательный пункт, в Ракке обстреляли укрепления боевиков SDF.

«Исламское государство1»: взяло на себя ответственность за покушение на боевика «Демократических сил» в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: предприняла попытку контратаки на позиции САА на юге Идлиба у поселка Урм-аль-Кубра.

«Демократические силы Сирии» (SDF): на востоке Дейр-эз-Зора потеряли одного боевика, на севере Ракки обменялись ударами с турецкой армией.

«Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир»: ведет огонь из РСЗО по позициям правительственных сил в Алеппо.

Провинция Алеппо

Утром боевики «Джебхат аль-Ватании лил-Тахрир» открыли огонь из РСЗО по линиям обороны Сирийской арабской армии (САА) в районе деревни Урм-аль-Кубра. Об этом сообщает оппозиционный медиаресурс Step News. Поселок был освобожден три дня назад, однако силы вооруженных группировок, действующих на этом направлении, не оставляют попыток вернуть контроль над ранее утраченными территориями. В ответ на обстрел со стороны «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир» артиллерийские подразделения САА открыли огонь по укреплениям боевиков у поселка Аль-Атариб.

Как передает военный источник агентства Aleppo AMC, ВВС Сирии нанесли удар по укреплениям вооруженной группировки «Сирийская национальная армия» у поселка Аль-Ибизма и уничтожили ряд укреплений боевиков в окрестностях поселка Дарат-Изза.

Провинция Дейр-эз-Зор

Неопознанное тело со следами огнестрельных ранений было обнаружено в окрестностях поселка Аль-Шебахат в западной части провинции. Об этом сообщает агентство Deir Ezzor 24. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за убийство. Сутками ранее, неизвестные расстреляли из автоматов военнослужащего сирийской армии в деревне Ат-Табия. Предполагается, что преступники проникли в районы контроля правительственных сил со стороны оккупированных курдскими боевиками территорий на востоке провинции.

Террористы «Исламского государства» совершили вылазку в поселке Муайзила и открыли огонь по члену «Демократических сил Сирии». Позднее сообщение о покушении на курдского боевика распространили медиаресурсы террористической организации.

Провинция Идлиб

Накануне отрядам сирийской армии удалось совершить рывок к южной границе провинции и выбить джихадистов альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзных группировок из ряда поселков у города Маарет-ан-Насан. В ответ боевики развернули контрнаступление на юге провинции у городов Ад-Дана и Сармада. В ответ подразделения САА ведут огонь по позициям джихадистов. Об этом сообщает источник в сети Twitter (@leventkemaI). С воздуха наступление САА прикрывают самолеты ВВС Сирии, нанося точечные удары по опорным пунктам противника.

Турецкие военнослужащие установили новый пункт наблюдения у линии соприкосновения сторон сирийской армии и вооруженных группировок, действующих в этом районе. По данным портала Aleppo AMC, новый пункт расположен между поселками Матрим и Ариха.

Провинция Ракка

На севере провинции в зоне операции «Источник мира» курдские боевики совершили вылазку к позициям турецкой армии. Как передает корреспондент портала NPA, боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) предприняли попытку проникнуть за линии обороны протурецких сил у деревни Киз-Али до наступления рассвета. В ответ турецкая армия нанесла удары по укреплениям боевиков из ракетных установок. В настоящее время ни одна сторона конфликта не сообщила о понесенных потерях.

Возле штаба «Демократических сил» в городе Ат-Табка прогремел взрыв. Как сообщает медиаресурс NORS, детонировало СВУ, заложенное в припаркованном у штаба автомобиле. Информации о жертвах пока не поступало.

1 Организация запрещена на территории РФ.