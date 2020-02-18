Спикер Госдумы пригласил депутатов из Афганистана на форум по развитию парламентаризма

Москва, 18 февраля. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригласил депутатов из Афганистана принять участие в форуме «Развитие парламентаризма», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы вас приглашаем для участия в конференции по развитию парламентаризма, которая состоится здесь, в Москве, в конце июня», — обратился Володин к председателю нижней палаты Национальной ассамблеи Афганистана Миру Рахману Рахмани.

Он также выразил надежду, что общение с коллегами из других стран позволит найти ответы на вопросы, которые волнуют все страны.

«Учитывая, что мы стоим перед глобальными вызовами, крайне важно вырабатывать решения по противодействию им всем вместе», — заключил Володин.

Отметим, в 2019 году Вячеслав Володин дважды встречался с Рахмани: 23 сентября на полях IV совещания спикеров парламентов стран Евразии в Нур-Султане и 12 октября в рамках третьей конференции спикеров парламентов Афганистана, Ирана, Китая, Пакистана, России и Турции по противодействию терроризму и межрегиональному взаимодействию в Стамбуле.

Инициатором международного форума «Развитие парламентаризма» выступает Госдума. Второй форум, прошедший в 2019 году, собрал участников из 132 стран мира, в том числе 41 спикера парламента.