Россия создала мировой прецедент, озаботившись безопасностью Рунета

Москва, 18 февраля. Россия создала прецедент, когда приняла закон о надежном Интернете, поскольку прежде никто не задумывался о безопасности Сети на национальном уровне. Об этом во вторник заявил директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

«Есть проблема западного оборудования и программного обеспечения, которые теоретически способны по «команде» из США заблокировать Интернет в РФ. Создание своего ключевого оборудования и программ – следующий этап в обеспечении бесперебойной работы Рунета», — пояснил он «Экономике сегодня».

Эксперт напомнил, что доменные имена выдает компания ICANN, располагающаяся на территории США. Теоретически она может оставить Россию без Интернета, просто заблокировав домен ru. И хотя подобных случаев в истории еще не было, такой вариант развития событий полностью исключать нельзя.

Зыков также прокомментировал опасения, которые высказывают критики закона о надежном Интернете. Одни утверждают, что это приведет к снижению скорости передачи данных, другие — что в России появится аналог китайского файервола. Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей отметил, что скорость не упадет, поскольку в России много точек доступа, а «китайского файервола» можно не опасаться, так как стране нет никакой необходимости изолироваться от мировой Сети.

Закон о суверенном Интернете вступил в силу с 1 ноября 2019 года. Он предусматривает создание национальной системы маршрутизации интернет-трафика. Операторы связи должны установить государственное оборудование на точках обмена трафиком, а Роскомнадзору предписывается ограничивать доступ к запрещенным сайтам и осуществлять централизованное управление Рунетом.