БДТ рассказал, как Крючкова отметит 70-летие

Москва, 18 февраля. Советская и российская актриса Светлана Крючкова приедет с гастролями в Москву впервые за 30 лет по случаю своего 70-летнего юбилея, об этом сообщила пресс-служба Большого драматического театра им. Товстоногова.

В июне текущего года в Москве на сцене МХАТ им. Горького будут показаны два спектакля Романа Мархолиа — «Игрок и «Жизнь впереди». Участие в гастролях примет и Крючкова.

Актриса напомнила, что последний раз была в Москве со спектаклями в 1976–77 годах. Труппа БДТ отыграла «Тихий Дон» в театре Моссовета и «Фантазии Фарятьева» в театре им. Пушкина. Крючкова добавила, что тогда гастроли БДТ встретили в столице с большим интересом.

«После смерти Товстоногова больше не играла в Москве. Помню при Темуре Нодаровииче Чхеидзе должны были играть «Вассу Железнову» в Малом театре. Я уже пригласила гостей, но за неделю до начала все отменили. И вот теперь, спустя столько лет, гастроли во МХАТе», ― рассказала актриса.

Организатором гастролей стал Благотворительный фонд имени Олега Ефремова. МХАТ выступает не только как площадка для спектаклей, но и как партнер.

Ранее Крючкова снялась в комедии «Одесский пароход» по мотивам миниатюр писателя-сатирика Михаила Жванецкого. Режиссером фильма выступил Сергей Урсуляк, работавший над сериалом «Ликвидация», а также кинокартинами «Тихий Дон» и «Ненастье».