Звезды раскрыли свои рецепты приготовления пельменей

Москва, 18 февраля. Пельмени являются одним из самых популярных блюд в России. Люди любят их за хороший вкус и простоту в приготовлении. В День пельменей известные любители этого блюда поделились своими рецептами приготовления.

Певица Анита Цой рассказала о старой семейной традиции лепки пельменей. По ее словам, вся большая семья из 20 человек садилась вместе и готовила блюдо, а особого мастерства в этом деле достиг дедушка исполнительницы, сообщает Nation News.

«Смешивали говядину со свининой, добавляли туда побольше лучка, то есть никаких изысканных вещей. Единственное, что я помню, так это тонкое тесто, но в то же время пельмени наши оказывались большими по форме», — вспоминает артистка.

Готовить традиционное блюдо в семейном кругу любит и актер шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников.

«Мы собираемся по некоторым праздникам и лепим пельмени. Особого рецепта нет. Самое главное, на мой взгляд, лепить пельмени с детьми и семьей — всем вместе, тогда они получаются хорошими и вкусными», — считает комик.

Неравнодушна к пельменям актриса Елена Проклова, которая считает, что компоненты блюда сбалансированы и не вредят фигуре. Артистка поделилась особым рецептом фарша для пельменей.

«Туда входит три сорта мяса: свинина, говядина и баранина, также обязательно курица, лук, чеснок, специи, яйцо и вода. Все это нужно долго месить, пока фарш не превратится в тягучую массу и перестанет впитывать воду», — отметила звезда телеэкрана.

Интересно, что День пельменей выпадает именно на зимний месяц. Историки связывают это с тем, что уже в старину только приготовленные пельмени сразу замораживали, делая запас на будущее.