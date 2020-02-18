Вернуть Турции былое величие: как Эрдоган пытается оживить Османскую империю

С начала февраля 2020 года ленты мировых информагентств вновь запестрили импульсивными заявлениями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о ситуации в Сирии и роли российской стороны в происходящем. «Султан», как любят называть его западные СМИ, параллельно с успешной зачисткой Сирийской арабской армии (САА) северных территорий страны от боевиков, яростно грозится сбивать все самолеты над Идлибом, обвиняет руководство САР в гибели мирного населения, а также открыто демонстрирует миру свои виды на граничащий с Турцией кусок сирийской земли.

О том, почему освобождение севера Сирии идет вразрез с имперскими амбициями Эрдогана, и, на что он готов пойти, чтобы вернуть Турции не только былое величие, но и территории Османской империи — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

«Заря в Идлибе»

Военная операция сирийских правительственных сил «Заря в Идлибе», стартовавшая в декабре прошлого года, привела к тому, что еще недавно казалось невозможным. Войска Башара Асада за пару месяцев ударными темпами приблизились к последнему крупному оплоту боевиков в Сирии — городу Идлиб. До его окрестностей к настоящему времени остаются считанные километры. Кроме того, впервые за восемь лет правительственные силы контролируют город Алеппо. Под напором САА боевики оставляют позиции, покидания многие населенные пункты без боя.

Однако стоило сирийской армии нанести террористам столь ощутимый урон и, казалось бы, освободить долгие годы терзаемую войной страну, в конфликт немедленно вмешалась Анкара. Внезапно вспыхнувший гнев Эрдогана легко объясняется страхом турецкого лидера, а вовсе не его недовольством якобы невыполнением положений Сочинского меморандума.

За 16 лет правления политик в достаточной мере продемонстрировал всему миру свою излишнюю самоуверенность. Так и в Идлибе, Эрдоган вряд ли ожидал, что САА будет близка к полному уничтожению боевиков в провинции - такой маневр в планы главы Турции совсем не входил.

Президент Эрдоган прямо заявил, что сирийские войска должны оставить все занятые ими территории и отступить. Он также голословно обвинил Россию в несоблюдении взятых на себя обязательств по сохранению перемирия в Сирии.

Сделать Турцию великой снова

Вернуть своей стране былое величие Реджеп Тайип Эрдоган намерен посредством распространения своего влияния на Ближний Восток, Северную Африку и Восточную Европу, как это делала некогда великая Османская империя. Проделывает это турецкий лидер сразу по нескольким фронтам, первый из которых – официальное военное присутствие.





По соглашению с Албанией, турецкий флот уже имеет право использовать военно-морскую верфь Vlore, также известную как база Pasha Liman. Хорошо известно и о присутствии турецких военных и разведчиков в Боснии и Герцеговине, Косово и Северной Македонии от имени мусульманских албанцев и боснийцев, в том числе, занимающихся разжиганием напряженности.

Турция создала военную базу присутствия в Иракском Курдистане и на территории Сирии, используя посреднические армии туркменских и суннитских племен. Кроме того, в течение многих лет турки эксплуатировали военные базы на Северном Кипре, который они называли «Турецкой республикой Северного Кипра», по сути же являющийся сепаратистским образованием, не признанным ни одним другим государством.

Турция имеет военную базу в Сомали, официальная миссия которой заключается в подготовке офицерского корпуса молодой сомалийской Национальной армии. Продолжая разжигать пламя национализма против Армении, турки присутствуют и в Азербайджане. В настоящее время Эрдоган вовсю готовится к размещению военной базы в Ливии.

Кроме того, пантюркский аппетит турецкого президента и его «Партии справедливости и развития» может привести к появлению дополнительных турецких баз в близлежащих регионах.

Неофициальная деятельность Анкары за границей

В конце прошлого года четыре рекрутских центра по привлечению и набору молодежи для участия в боевых действиях в Ливии за денежное вознаграждение открыли в Сирии протурецкие террористические группировки.

Как сообщила тогда оппозиционная организация «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR), такие центры были открыты в Африне на севере провинции Алеппо, а также в поселке Кибария. Бойцов рекрутировали, чтобы оказать поддержку нелегитимному Правительству национального согласия Ливии.

Тогда официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал Ахмад аль-Мисмари обвинил турецкие спецслужбы в продолжении переброски в Ливию радикальных исламистов запрещенных в России террористических организаций «Исламское государство»1 и «Джебхат ан-Нусра»1 через аэропорт Туниса.

В последние недели декабря число авиарейсов с «туристами из Сирии», прибывающими в Триполи из Турции через тунисский аэропорт, значительно возросло. Анкара всячески пыталась скрывать переброски исламистов, вероятно, опасаясь реакции международного сообщества. Для надежности ряд бортов поднимался в воздух с отключенным трекинговым оборудованием, о чем свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.





Загадочная турецкая НКО

Фонд защиты прав и свобод человека и гуманитарной помощи IHH (тур. İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı) был основан в Турции в 1992 году. Его по сей день возглавляет Бюлент Йылдырым.

Организация позиционирует себя как неправительственная, миссия которой заключается в том, чтобы «доставлять гуманитарную помощь и защищать основные права и свободы людей, находящихся в затруднительном положении». Однако оба эти утверждения выглядят весьма спорно на фоне подлинной деятельности IHH.

Поддержка джихадистов под прикрытием благотворительности

На практике, помимо своей законной гуманитарной деятельности, IHH поддерживает радикальные исламские террористические сети. Первоначально заявленной целью структуры сразу после ее создания была помощь мусульманам Боснии. Но то, что к сегодняшнему дню известно о роде занятий IHH, говорит о том, что на самом деле и в те годы поддержка боснийским мусульманам выходила далеко за рамки гуманитарной миссии. Вскоре структура начала деятельность в Ливии, Ливане, Сирии, на территории Палестинской автономии и в целом ряде других стран.

В 2006 году отчет датского Института международных исследований пролил свет на связи IHH с запрещенной в РФ «Аль-Каидой»1 и другими структурами «глобальных джихадистских сетей».

Автор отчета со ссылкой на доклад французской разведки сообщил, что в середине 90-х, лидер IHH Бюлент Йылдырым рекрутировал в нескольких исламских странах боевиков для джихадистской деятельности, тогда как IHH поставлял террористам в этих странах деньги, взрыватку и оружие.

При действующем тогда правительстве в 1997 году турецкая разведка инициировала расследование, узнав о сделках между боевиками и IHH. В ходе обыска в стамбульском офисе организации было найдено оружие, взрывчатка, а также инструкции по изготовлению бомб. Экспертиза обнаруженных документов показала, что структура намеревалась участвовать в террористической деятельности в Афганистане, Чечне и Боснии.

Однако гонения на ангажированную с террористами IHH прекратились пять лет спустя, когда к власти в Турции пришла правящая по сей день исламская «Партия справедливости и развития» Эрдогана — местный филиал движения запрещенных в РФ «Братьев-мусульман», — под ее крылом IHH спокойно продолжила свою масштабную деятельность в разных странах.

Политическое самоубийство

В современной геополитической ситуации Россия может выступить серьезной помехой для претворения в жизни амбиций Эрдогана. Но мечтающему о лаврах былой империи «султану» не впервой совершать политическое самоубийство. В 2015 году, когда Турция сбила российский Су-24, Эрдоган также не сдерживал себя в обвинениях и угрозах.

Однако меньше чем за год, после введения РФ всесторонних антитурецких санкций, пыл политика подутих. Уже спустя девять месяцев с момента трагедии Эрдоган прибыл в Санкт-Петербург, где принялся извиняться за вспыльчивость, стараясь спасти несущую колоссальные экономические убытки Турцию.

1 Организация запрещена на территории РФ.