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В Минске ответили на слова Пристайко о «войне» между Россией и Белоруссией

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В Минске ответили на слова Пристайко о «войне» между Россией и Белоруссией

Москва, 18 февраля. Слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Россию и Белоруссию якобы ожидает война, являются «не очень обдуманными», заявил председатель комиссии нижней палаты парламента Белоруссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько.

«Я думаю, что это не очень обдуманное заявление официального лица», — сказал он в разговоре с РИА Новости.

По его словам, украинской стороне делать подобные заявления легко, так как во взаимоотношениях с Россией им терять нечего. Давыдько подчеркнул, что у Белоруссии и РФ отношения непростые, «как у любых государств, но до войны не то, что далеко, это просто немыслимо».

«Это невероятно, этого никогда не может быть», — резюмировал собеседник издания.

Напомним, Пристайко в интервью чешским СМИ заявил о возможной войне между Белоруссией и Россией. По его словам, об этом еще несколько лет назад он предупреждал белорусских журналистов. По словам Пристайко, если Белоруссия хочет сохранить свою независимость, то ей якобы придется воевать с Россией. Глава МИД Украины считает, что президент республики Александр Лукашенко якобы дал понять, что готов к войне.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал «дешевой пропагандой» и «явной чушью» заявление министра иностранных дел Украины. По словам сенатора, со временем Пристайко все больше становится похож на своего предшественника на посту главы МИД Украины Павла Климкина.

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