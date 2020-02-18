Цены на новый флагман Xiaomi Mi 10 Pro начинаются от 716 долларов

Москва, 18 февраля. В Китае стартовали продажи нового смартфона Xiaomi Mi 10 Pro. Ценники на новинку начинаются от 716 долларов. Флагманский смартфон является приемником Xiaomi Mi 10, который был представлен на китайском рынке на прошлой неделе.

Новый китайский гаджет оснащен улучшенной камерой и аккумулятором повышенной емкости. В комплекте с телефоном продается зарядное устройство, которые можно применять во время работы за ноутбуком.

Отмечается, что модель телефона с 8 гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами встроенной флеш-памяти будет стоить 716 долларов. Такой же аппарат, но с 12 гигабайтами оперативной памяти обойдется в 787 долларов. За самую дорогую версию новинки с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флэш-памяти придется выложить 859 долларов, передает «Инфореактор».

Покупатели могут приобрести телефон в двух разных расцветках — белой и серо-голубой. Кроме того, для тех, кто войдет в число первых покупателей нового флагманского смартфона, компания Xiaomi подготовила подарки в виде 1 ТБ на фирменном облачном сервисе. Стоит отметить, что первая партия Xiaomi Mi 10 Pro ушла с прилавков магазинов за 55 секунд.