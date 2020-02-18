Афганский парламентарий назвал ввод советских войск ошибкой

Москва, 18 февраля. Председатель нижней палаты Национальной ассамблеи Афганистана Мир Рахман Рахмани назвал ошибкой руководства Советского Союза ввод войск в страну. Такое мнение он озвучил в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«В наших взаимоотношениях были и не самые лучшие страницы. Одна из них — это ввод советских войск в Афганистан. Полагаю, что это было ошибкой тогдашнего советского руководства и неопытность афганского руководства, которое не очень хорошо владело ситуацией в собственной стране», — сказал Рахмани.

По его словам, результатом стали огромные жертвы с обеих сторон.