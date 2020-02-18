Центробанк назвал одну из главных причин хищений со счетов россиян

Магнитогорск, 18 февраля. Значительная часть хищений со счетов клиентов российских банков в 2019 году была совершена с помощью приемов социальной инженерии. Об этом рассказал заместитель председателя Центрального банка РФ Дмитрий Скобелкин.

«Введение в заблуждение, обман, злоупотребление доверием», — уточнил Скобелкин.

Выступая на Уральском форуме, он подчеркнул, что в 2019 году регулятор провел около 170 проверок на соответствие систем кредитных организаций требованиям кибербезопасности.

По словам Скобелкина, растет число участников информационного обмена о киберугрозах: сегодня в таком обмене участвуют 826 организаций. Это позволило Банку России лучше выявлять операции, совершенные без согласия клиента.

Доля таких операций, выявленных в прошлом году, составила 2,3 копейки на одну тысячу рублей против 1,8 копейки в 2018 году.

Ранее стало известно, что кибермошенники тратят до 40% от ворованных средств на исследование для совершенствования преступных смех. При этом изучение проходят на легальных основаниях. Как уточнили специалисты, не исключено, что скоро преступники будут тратить до половины ворованных денег на изучения новых схем обмана. Они считают, что мошенников больше интересуют корреспондентские счета банков, а не гражданские вклады.

Как уточнил гендиректор компании Digital Security Илья Медведовский, легальные компании тратят на исследования в разы меньше. Хакеры создают вредоносные коды, новые системы шифрования файлов от антивирусного ПО, заражают новые компьютеры, прорабатывают каналы легализации денег.