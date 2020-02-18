На Украине объяснили, почему Киев отказывается от совместного патрулирования с ДНР и ЛНР

Украина тенет время; у Киева нет четкой стратегии по ситуации в Донбассе. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал украинский политолог, координатор запрещенного на Украине объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Отказ от совместного патрулирования

Киев рассматривает возможность поэтапного восстановления контроля над границей с Российской Федерацией на территории Донбасса; при этом не идет речь о совместном патрулировании с представителями Донецкой и Луганской народных республик. Такое заявление сделал глава МВД Украины Арсен Аваков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, где выдвинул идею патрулирования границы с РФ в Донбассе совместно с представителями ОБСЕ и ДНР и ЛНР на период подготовки местных выборов в регионе.

Отвечая на вопрос журналистов, идет ли речь о совместном с народными республиками патрулировании границы с Россией в Донбассе, украинский министр ответил: «Нет, не идет». При этом Аваков пояснил, что Владимир Зеленский говорил о хорватском опыте патрулирования совместными группами полицейских с участием ОБСЕ.

«Это говорилось в рамках переговоров в «нормандском формате» (Украина, Россия, Франция, Германия. — Прим. ФАН), когда наши коллеги предлагали посмотреть какие-то компромиссные варианты. Украинская сторона это не рассматривала ни тогда, ни сейчас. Мы рассматриваем, возможно, поэтапный выход на границу… возможно, будем занимать в этот день такой-то участок, потом другой… но о совместном контроле границы речь не идет. Контроль либо есть, либо нет», — подчеркнул Аваков.

Украина тянет время

Как отметил Евгений Голышкин, если посмотреть заявления официального Киева с момента последней встречи в «нормандском формате», то можно увидеть целый ряд взаимоисключающих заявлений от высших чиновников Украины из ряда ведомств. На различных международных площадках Зеленский все время заявляет о четкой приверженности Украины к намеченному пошаговому плану в рамках Минских соглашений и достигнутых договоренностей на последней встрече в Париже между лидерами России, Германии, Франции и самим Зеленским.

«Однако проходит день два с момента возвращения президента с какой-то встречи, и сразу начинаются расхожие заявления от МИД, МВД, министерства обороны и офиса президента. Так что заявление Авакова только подчеркивают, что Украина по-прежнему тянет время. У нее нет четкой стратегии. И, скорее всего, их вполне устраивает сложившаяся ситуация неясности в отношении военного конфликта в Донбассе», — считает Евгений Голышкин.

Однако, заметил украинский политолог, четко видно, что на киевское правительство влияют сразу несколько внешних «центров влияния». При этом противоречия внутри самой Украины обрастают все большими конфликтами и скандалами, которые не способствуют выполнению взятых на себя Киевом обязательств.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами антиконституционного государственного переворота, который произошел в стране. По последним данным ООН, общее число погибших среди гражданского населения составило 3344 человека.