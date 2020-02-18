В правительстве РФ не одобрили проект о переносе выходного на 31 декабря

Москва, 18 февраля. Комиссия Кабмина России по законопроектной деятельности не поддержала инициированный депутатами от ЛДПР и членом Совета Федерации Сергеем Леоновым проект, согласно которому один из выходных дней календарного года должен переноситься на 31 декабря.

Как объясняется в проекте отзыва правительства, ратифицированного во время заседания комиссии, текущей редакцией Трудового кодекса (ТК) предусмотрено, что «для рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом правительства РФ», сообщает ТАСС.

Так, кабинет министров на данном этапе имеет право осуществлять перенос одного из выходных дней на 31 декабря в рамках уже существующих полномочий, дополнительной регламентации для этого не надо.

«Правительством РФ законопроект не поддерживается», — следует из документа.

Напомним, представители ЛДПР своим законопроектом предлагали закрепить в Трудовом кодексе норму о том, что Кабмин РФ может переносить выходные дни так, чтобы последний день декабря являлся нерабочим.