Нижневартовск, 18 февраля. Российская Федерация является образцом страны, которая может достичь процветания благодаря зарубежному сотрудничеству, а не за счет колониальной политики, характерной для Запада. Об этом заявил посол Сирийской Арабской Республики в РФ Рияд Хаддад.

Хаддад во вторник принимал участие в заседании международного научно-практического форума «Нефтяная столица», который открылся в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Сирийский дипломат указал на то, что достижения автономного округа и в целом России «восхищают сирийский народ». По его словам, РФ является надежным союзником САР.

«Россия вместе с народом Сирии противостоит экономической блокаде, навязанной западными державами, а также предоставляет нашему народу все виды поддержки и гуманитарной помощи», — особо подчеркнул Хаддад.

Сирийский посол также обратил внимание, что в Дамаске рассматривают успехи России в различных отраслях и сферах «как достижения для всего мира».

Ранее директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что новые антисирийские рестрикции США направлены и против Дамаска, и против Москвы.