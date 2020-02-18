В Госдуме потребовали от Запада извиниться за обвинение России в крушении MH17

Депутат Юрий Швыткин уверен, что публикация доклада разведки Нидерландов по MH17 ломает стратегию информационной войны США и Запада против России.

Ранее независимая информационная платформа Bonanza Media опубликовала документ Службы военной разведки и безопасности Нидерландов, в котором сообщается, что в районе крушения малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе зенитно-ракетные комплексы семейства «БУК» не располагались.

В докладе значится, что маршрут полета авиалайнера проходил вне зоны досягаемости всех используемых Украиной и Россией мест размещения комплексов ЗРК «Бук-М1». По словам нидерландского журналиста Макса ван дер Верффа, Нидерланды, судя по данным разведки, располагали информацией о том, где находились «Буки».

Комментируя публикацию доклада разведывательного ведомства Нидерландов, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что к сообщению Bonanza Media необходимо относиться с осторожностью, так как оно носит неофициальный характер.

«Тем не менее мы понимаем, что сейчас в очередной раз подтвердилась непричастность нашей страны к крушению малайзийского Boeing, хотя для нас это изначально было очевидно. Вместе с тем эта публикация подтверждает нацеленность западных стран, и особенно США, на продолжение информационной войны против России. Ведь страны Запада с самого начала пытались обвинить Россию в гибели самолета и людей. Причем таким образом они пытались отвести внимание от истинных виновников произошедшего», — сообщил парламентарий.

По словам Юрия Швыткина, после публикации доклада сообщество западных государство вновь должно вернуться к теме MH17, полностью разобраться в причинах катастрофы и принести извинения за то, что неправомерно обвиняло Россию в причастности к крушению самолета.

«Они ведь сразу обвинили Россию в том, что она передавала зенитные комплексы армии Новороссии, после чего последовали обвинения в отравлении Скрипалей, обвинения России в соучастии в химических атаках в Сирии и т. д. Все это звенья одной цепи в той информационной войне США, которая ведется против Российской Федерации. Главная цель такой атаки — выставить Россию неким злодеем в лице мирового сообщества. И на мой взгляд, информационная война против России будет продолжаться, при этом те надуманные факты, искажения, перевертывания будут и дальше преподноситься как аксиома. Поэтому начинать противостояние необходимо с малого — надо потребовать от Запада извинений за обвинения РФ, за то, что говорилось, писалось, комментировалось со стороны политиков в деле о крушении MH17», — заключил депутат.

Напомним, самолет Boeing 777-200 «Малайзийских авиалиний» потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года. Во время катастрофы погибли все находившиеся на борту 298 человек, из которых 196 являлись гражданами Нидерландов. Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. В июне прошлого года следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к крушению. Судебный процесс над ними должен начаться в Нидерландах 9 марта. Официальные лица России неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы российской стороны в ходе расследования.