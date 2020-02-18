Новых случаев заболевания китайским коронавирусом в России не зафиксировано

Москва, 18 февраля. Новых случаев заболевания китайской коронавирусной инфекцией в России не выявлено. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В ведомстве пояснили, что в РФ было выявлено только два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР.

«12.02.2020 заболевшие выписаны с выздоровлением. Новых случаев заболеваний не зарегистрировано», — отметили в Роспотребнадзоре.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что ведомство готово предложить меры по усилению ответственности за нарушение карантинного режима в связи с новым типом коронавируса. Об этом она сказала на выступлении на парламентских слушаниях в Госдуме, которые прошли в понедельник.

В конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке нового типа коронавируса в городе Ухань. Китайские власти присвоили новому типу коронавируса временное название — Novel Coronavirus Pneumonia (NCP) или пневмония, вызываемая новым типом коронавируса. Всемирная организация здравоохранения дала официальное название вирусу — COVID-19.

Китайские биологи Ботао Сяо и Лэй Сяо считают, что источником распространения смертельного коронавируса стала научная лаборатория в Ухани. Ученые опровергают позицию властей КНР, которые ранее уточнили, что заражение коронавирусом произошло на рынке Ухани. По мнению биологов, в лаборатории проводились опыты над животными.