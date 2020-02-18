Штрафы за парковку на газоне могут внести в КоАП

Москва, 18 февраля. Совет Федерации планирует внести в Административный кодекс штрафы за парковку на газоне. Об этом во вторник заявила член Комитета по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

«Сегодня есть запрет на парковку на тротуаре и штраф за это. А на газонах и детских площадках — нет. Поэтому нам предстоит убедить разработчиков кодекса распространить действие имеющейся статьи в том числе и на эти территории», — рассказала она «Парламентской газете».

Предполагается, что до 20 февраля Совфед направит свои предложения в межведомственную рабочую группу, которой, в частности, предстоит определить размер налагаемого штрафа. По мнению Рукавишниковой, он не должен превышать 5 тыс. рублей. Кроме того, открытым остается вопрос администрирования. Обязанность штрафовать водителей за парковку на газоне могут возложить на ГИБДД или на муниципальные власти.

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков отметил, что с этим могут возникнуть сложности. МВД не возьмет на себя новые функции, чтобы не перегружать участковых, а ГИБДД занимается регулированием на дорогах, тогда как газоны находятся во дворах. Логичнее всего было бы передать полномочия специализированной городской службе, однако тогда она должна будет получить доступ к персональным данным водителя.

Отметим, что внесение в КоАП нормы, устанавливающей ответственность за парковку на газоне, станет не единственной инициативой. Совет Федерации планирует внести целый ряд поправок, разработанных с участием регионов. В частности, речь идет о наказании за выброс мусора в неположенном месте, запрете на вейпы и аналоги снюсов.