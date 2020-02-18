Напавший на прихожан в храме в Москве объяснил поступок

Москва, 18 февраля. Напавший на прихожан в Никольском храме в Москве житель Липецка Ефим Ефимов заявил, что не употреблял «никаких стимулирующих веществ». Об этом он рассказал членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

«Он [Ефимов] выглядит заторможенным, полусонным, безразличным ко всему. Сказал, что хотел бы почитать Тургенева, Пушкина, Лермонтова, «из школьной программы перечитать. Еще он хотел бы поговорить с психологом», — сообщили в ОНК в комментарии RT.

Нападавший работает в столице сварщиком на стройке вахтовым методом. Он рассказал, что зашел в храм рядом с местом работы впервые. Ефимов добавил, что желание напасть возникло у него спонтанно.

«Психанул, проблем было много», — объяснил он свой поступок.

В воскресенье утром мужчина с ножом ворвался на службу в храм в центре Москвы и напал на присутствующих. Он ранил двоих и угрожал остальным прихожанам. Пострадавшие получили незначительные ранения, их жизни ничто не угрожает.

По данным МВД России, находившиеся в храме люди помешали нападавшему скрыться. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия в течение трех минут. У нападавшего изъяли нож, перчатки и сверток с наркотическим веществом. В отношении нападавшего заведено дело по статьям «Хулиганство» и «Побои». Ранее прихожанин по имени Александр рассказал подробности нападения.