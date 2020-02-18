Дибров рассказал, как его откачивали на премьере фильма Кончаловского

Москва, 18 февраля. Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал, что ему стало плохо на премьере фильма Егора Кончаловского «На Луне».

Ранее средства массовой информации сообщили, что Диброва госпитализировали в понедельник с презентации фильма «На Луне» в кинотеатре «Октябрь». По некоторым данным, у него случился приступ эпилепсии. СМИ писали, что якобы Дибров потерял сознание, но к счастью, прибывшие оперативно врачи сумели его откачать и тут же увезли в больницу.

Как пишет издание KP.Ru, Дибров уточнил, что сейчас находится в больнице.

«Ну послушайте, почему бы мне и не поболеть немножко. Ну 60 лет — представьте, коллега! Я сейчас в Боткинской, всякие кардиограммы прохожу, МРТ, все в порядке», — сказал он.

При этом Дибров уточнил, что «это скорее профилактика, нежели лечение», а обморок может случиться с каждым.

«Мы как раз находились на премьере у Егора Кончаловского, разговаривали, и мне вдруг плохо стало. 60 лет!» — сказал он.

По словам Диброва, телеведущий Леонид Якубович позвонил сразу коллеге Елене Малышевой и супруге Диброва Полине. Кроме того, Дибров опроверг информации о приступе эпилепсии.

Напомним, супруга российского журналиста и телеведущего Дмитрия Диброва рассказала о самочувствии мужа. По ее словам, поклонникам не стоит волноваться, поскольку с ним все хорошо.

В комментариях подписчики Дибровой уже пожелали ее мужу быстрого выздоровления, а их семье — беречь друг друга.

В понедельник, 17 февраля, телеведущий Дмитрий Дибров был экстренно госпитализирован из кинотеатра «Октябрь» во время премьеры фильма «Луна» Егора Кончаловского. Очевидцы сообщали, что мужчина потерял сознание после приступа эпилепсии, однако вскоре данную информацию Федеральному агентству новостей опроверг пиар-директор Диброва. Он пояснил, что Дибров действительно был доставлен в больницу после обморока, однако не из-за заболевания.