Посол РФ назвал отношения Москвы и Варшавы худшими со времен войны

Варшава, 18 февраля. Отношения между Россией и Польшей на данный момент самые плохие за всю новейшую историю. Об этом во вторник заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.

«У нашей страны сейчас самые плохие отношения с Польшей за все время после окончания Второй мировой войны», — пояснил он РБК.

По его словам, одним из болезненных вопросов стала интерпретация исторических событий. Польские власти пытаются переписать историю в угоду сиюминутной политической конъюнктуре. Москва же с таким отношением к фактам мириться не собирается. До 2014 года страны еще пытались находить какие-то компромиссы по историческим вопросам и не обострять отношения без необходимости, однако после украинских событий «мифотворчество наших оппонентов стало переходить все мыслимые границы», отмечает посол. В связи с этим и Россия ужесточила свою риторику.

Андреев подчеркнул, что, пока в Польше сносятся памятники Красной армии и отрицается сам факт освобождения Советским Союзом Европы, о возобновлении работы группы по сложным вопросам не может быть и речи.

Дипломат также объяснил, почему президент РФ Владимир Путин 27 января не приехал в Польшу, чтобы отметить 75-летие освобождения Освенцима. Администрация музея еще прошлой весной разослала письма в иностранные посольства с просьбой уточнить, направят ли те или иные страны свои делегации и на каком уровне. Это значит, что официального приглашения в Кремль не поступило.

Напомним, что в январе Путин анонсировал открытие центра архивных документов, посвященных Второй мировой войне, где также будут храниться фото- и видеоматериалы. Президент отметил, что это позволит «заткнуть поганый рот» всем фальсификаторам истории и защитить честь людей, которые погибали, защищая свою родину и всю Европу от фашистской угрозы.